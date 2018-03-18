Глава заксобрания Севастополя сравнила явку на выборах-2018 с референдумом

Активность избирателей в Севастополе на выборах президента России похожа на явку граждан на референдуме о воссоединении Крыма с РФ. Об этом сообщает спикер городского законодательного собрания Екатерина Алтабаева.

По ее словам, на избирательных участках очень много людей. Высокое чувство ответственности жителей города и явка напомнила председателю заксобрания проведение референдума о присоединении Крыма к России 16 марта 2014 года, пишет «РИА Новости».

Севизбирком предоставил данные, что на 12:00 18 марта в Севастополе отдали свой голос на выборах президента России около 35% избирателей.

В Крыму, как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев, проголосовали 33,81% избирателей.

Это первые выборы президента для Крыма и Севастополя после воссоединения с РФ в 2014 году. В городе находится 182 участка, а правом голоса обладают более 325 тыс. человек.