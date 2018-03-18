Прямой эфир
Сюжет:

Глава заксобрания Севастополя сравнила явку на выборах-2018 с референдумом

0
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активность избирателей в Севастополе на выборах президента России похожа на явку граждан на референдуме о воссоединении Крыма с РФ. Об этом сообщает спикер городского законодательного собрания Екатерина Алтабаева.

По ее словам, на избирательных участках очень много людей. Высокое чувство ответственности жителей города и явка напомнила председателю заксобрания проведение референдума о присоединении Крыма к России 16 марта 2014 года, пишет «РИА Новости».

Севизбирком предоставил данные, что на 12:00 18 марта в Севастополе отдали свой голос на выборах президента России около 35% избирателей.

В Крыму, как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Малышев, проголосовали 33,81% избирателей.

Это первые выборы президента для Крыма и Севастополя после воссоединения с РФ в 2014 году. В городе находится 182 участка, а правом голоса обладают более 325 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наблюдатели позитивно оценили ход выборов в Крыму
Кот Мостик посетил избирательный участок в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017