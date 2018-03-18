Посол России в Таиланде рассказал о явке на выборы президента

Около 3,5 тыс. российских граждан пока проголосовали на выборах президента России в Таиланде. Об этом в ходе видеомоста в информационном центре ЦИК рассказал посол РФ Кирилл Барский.

По его словам, эта цифра включает также тех, кто проголосовал досрочно. Голосование при большой активности избирателей проходит спокойно и организованно.

Барский рассказал, что на участке царит праздничное настроение, приходит много молодежи и семей, пишет ТАСС.

Голосующим впервые члены участковых избирательных комиссий дарят цветы и небольшие подарки.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

Явка по России на выборах президента на 12:00 мск, по сообщению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, составила 34,72%.