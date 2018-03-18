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Самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет проголосовал на выборах

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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В Ингушетии проголосовал самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет. Об этом 18 марта сообщил представитель пресс-службы главы региона.

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«Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что всего в субъекте проживают 33 человека старше 100 лет, 6446 жителей старше 80 лет.

Для голосования открыты 137 избирательных участков. По данным республиканского избиркома, по состоянию на 12:00 мск, явка там составила 29,1%. 

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовали Максим Галкин, Алла Пугачева, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. 18 марта россияне выбирают одного из восьми зарегистрированных кандидатов.

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