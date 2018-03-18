В Марий Эл мужчина сделал предложение девушке на избирательном участке

Житель Республики Марий Эл Рамис Даянов, придя на выборы президента России, сделал предложение руки и сердца своей девушке Марьяне Зиадиевой на избирательном участке. Об этом сообщает глава поселка Параньга Гузалия Тухватуллина.

По ее словам, 27-летний Рамис встречал возлюбленную с огромным букетом роз. Он дождался, когда девушка выйдет из зала для голосования, после чего опустился на одно колено и протянул кольцо, пишет «РИА Новости».

Сотрудники и другие избиратели были приятно удивлены ситуацией и поддержали пару аплодисментами. Молодые люди встречаются уже несколько лет, но узаконить отношения решились только сегодня.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17:00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

В день выборов президента на территории Республики Марий Эл открылось 530 избирательных участков.