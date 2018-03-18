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ЦИК закончила обработку 25% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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По результатам обработки 25% протоколов кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 15,44%, Владимир Жириновский от ЛДПР — 6,84%, Ксения Собчак — 1,39%. Владимир Путин лидирует с 72,53%.

В 20:00 по московскому времени закончилось голосование на выборах главы государства в Москве и Московской области, закрылись избирательные участки.

В Москве 18 марта работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 по столичному времени превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

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