Exit poll Путина значительно превысил данные 2012 года

Данные exit poll Владимира Путина, опубликованные ЦИК РФ после закрытия большинства избирательных участков, значительно превысили показатели опросов избирателей на выборах в 2012 году.

Так, в 2012 году exit poll после голосования на выборах президента РФ давал Путину 58,3%. При этом данные оказались ниже уровня, который показал Путин после завершения подсчета голосов — 63,6%.

ЦИК прогнозирует, что Владимир Путин может показать в 2018 году результат от 73,9 до 77%.

Напомним, согласно последним данным exit poll ВЦИОМа, в ходе которых было опрошено 112,7 тыс. человек на выходе из избирательных участков, Владимир Путин набирает 77%, 11,9% набирает Павел Грудинин, 5,9% — Владимир Жириновский.