Матвиенко заявила о невозможности признать выборы в РФ нелегитимными

Выборы президента России 18 марта невозможно признать нелегитимными. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В эфире «Первого канала» она заявила, что ни в одной стране мира нет настолько прозрачной избирательной системы. Данный показатель могут подтвердить и международные наблюдатели, которых в 2018 году было рекордное число, сообщает «РИА Новости».

Состоявшиеся президентские выборы Матвиенко назвала проверкой страны и общества на политическую зрелость, которую все, включая политическую систему, отлично выдержали.

В 20:00 мск завершилось голосование на выборах президента России в Москве и Московской области, избирательные участки закрылись. В столице 18 марта работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.