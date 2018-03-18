Прямой эфир
Сюжет:

Матвиенко заявила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ по нарушениям на Украине

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матвиенко заявила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ по нарушениям на Украине.

Совет Федерации готовит обращение в Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в связи с нарушениями избирательных прав граждан России на территории Украины.

Об этом сообщает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В эфире «Первого канала» она заявила о готовящихся обращениях. Помимо ПА ОБСЕ готовятся заявления и в другие международные парламентские структуры, сообщает «Интерфакс».

Матвиенко отметила, что создавшаяся на Украине ситуация с недопуском российских граждан на территорию дипучреждений для голосования на выборах президента РФ являются грубым нарушением международного права, в том числе Конвенции о правах и свободах граждан.

Член ЦИК Василий Лихачев заявил ранее, что в Центризбирком поступают сведения о порче российского имущества, в том числе машин дипломатов, в украинской Одессе.

Решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове приняло МВД Украины. Здания российских консульств после этого окружила украинская полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве радикалы забросали яйцами здание генконсульства России
Украинские радикалы зажгли костры у консульства России во Львове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017