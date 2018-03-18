Матвиенко заявила о подготовке обращения в ПА ОБСЕ по нарушениям на Украине.

Совет Федерации готовит обращение в Парламентскую Ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в связи с нарушениями избирательных прав граждан России на территории Украины.

Об этом сообщает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В эфире «Первого канала» она заявила о готовящихся обращениях. Помимо ПА ОБСЕ готовятся заявления и в другие международные парламентские структуры, сообщает «Интерфакс».

Матвиенко отметила, что создавшаяся на Украине ситуация с недопуском российских граждан на территорию дипучреждений для голосования на выборах президента РФ являются грубым нарушением международного права, в том числе Конвенции о правах и свободах граждан.

Член ЦИК Василий Лихачев заявил ранее, что в Центризбирком поступают сведения о порче российского имущества, в том числе машин дипломатов, в украинской Одессе.

Решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове приняло МВД Украины. Здания российских консульств после этого окружила украинская полиция.