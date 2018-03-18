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Украинские радикалы зажгли костры у консульства России во Львове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские радикалы в воскресенье собрались у здания российского консульства во Львове и разожгли там костры, в которые бросили автомобильные покрышки.

Радикалы при этом сами же греются у этих костров, часть из которых они разожгли в бочках. Здание находится под надзором украинской полиции, туда не пускают россиян, желающих проголосовать на выборах президента России, сообщает РЕН ТВ.

Кроме этого, россияне по-прежнему не могут проголосовать на выборах в российских консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Ранее директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри заявил, что ассамблея призывает Киев обеспечить голосование россиян в российских представительствах на Украине.

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков перед этим сообщил, что ведомство приняло решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Здания российских консульств после этого окружила украинская полиция.

В связи с нарушением прав россиян на Украине уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой принять меры в связи с демаршем украинских властей.

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