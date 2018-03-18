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ОБСЕ предложила РФ и Украине самостоятельно решить вопрос по выборам

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sopa Images/Omar Marques
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что Россия и Украина должны самостоятельно решить разногласия по недопуску российских граждан на избирательные участки в дипведомствах на территории Украины.

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Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер, комментируя недопуск россиян к российским диппредставительствам на Украине для голосования на выборах президента России, заявил, что международные стандарты или соглашения об обеспечении голосования на зарубежных выборах отсутствуют и данный вопрос двум участвующим странам необходимо решить между собой.

18 марта сотрудники украинской полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию незаконной. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва в связи с этим уже обратилась в ООН и Совет Европы, но ответной реакции пока не поступало.

Член Центризбиркома Василий Лихачев сообщал, что МИД РФ и ЦИК РФ обратились в ОБСЕ, которая дала указание миссии на Украине собирать документальный материал о недопуске граждан России на выборы и мониторить ситуацию у российских диппредставительств.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство приняло решение не пускать россиян в диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для участия в выборах президента РФ.

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