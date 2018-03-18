В Киеве радикалы забросали яйцами здание генконсульства России

Несколько десятков украинских радикалов забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве.

Радикалы, среди которых есть представители запрещенной в России Организации украинских националистов, собрались у здания генконсульства РФ на улице Добровольческих батальонов с акцией «Народное прекращение дипломатических отношений с Россией», сообщает RT.

В настоящий момент возле дипучреждения находятся около 50 сотрудников нацгвардии и украинских полицейских. Они перекрыли улицу с помощью металлической сетки с двух сторон.

18 марта украинские радикалы собрались у здания российского консульства во Львове и разожгли там костры, в которые бросили автомобильные покрышки.

Ранее директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри заявил, что ассамблея призывает Киев обеспечить голосование россиян в российских представительствах на Украине.

Глава МВД Украины Арсен Аваков перед этим сообщил, что ведомство приняло решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Здания российских консульств после этого окружила украинская полиция.