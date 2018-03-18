ПА ОБСЕ призвала постпреда Украины обеспечить голосование россиян

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) призвала постпреда Украины Игоря Прокопчука обеспечить голосование россиян на выборах президента РФ в российских диппредставительствах. Об этом сообщил директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри.

В связи с недопуском россиян на избирательные участки организация выразила обеспокоенность, а также призвала избегать провокаций, передает ТАСС.

В воскресенье украинская полиция совместно с нацгвардией оградила металлическим забором здание российского консульства во Львове. Кроме того, был перекрыт доступ к зданию консульства РФ в Одессе.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство решило не пускать граждан РФ в диппредставительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове для участия в выборах президента России. В связи с этим уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой отреагировать на ситуацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что Россия и Украина должны самостоятельно решить разногласия по недопуску российских граждан.