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Бабурин не сомневается в уверенной победе Путина на выборах

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Кандидат в президенты РФ от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин заявил, что у него нет сомнений в уверенной победе на выборах действующего главы государства Владимира Путина.

«Сами цифры трудно комментировать, потому что это какие-то чудеса. С чудесами надо разбираться потом. Это что-то сюрреалистическое, но мы к этому привыкли», — приводит ТАСС слова Бабурина на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов – 2018».

Он отметил, что данные показатели поддержки Путина гражданами России соответствуют реальности.

Напомним, по результатам обработки 25% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах с 72,53% голосов, вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44%, третьим — Владимир Жириновский от ЛДПР с 6,84%.

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