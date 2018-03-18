Сурайкин надеется на 15-20% голосов на выборах президента России

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин считает, что его результат на президентских выборах должен составить от 15% до 20%. Сейчас, по предварительным данным ЦИК, он набирает 0,62% голосов.

На брифинге онлайн-марафона «Ночь выборов» кандидат от партии «Коммунисты России» заявил, что надеется на результат в 15–20%, но сколько именно предсказать на данный момент невозможно, сообщает «РИА Новости».

Напомним, согласно последним данным exit poll ВЦИОМа, в ходе которых было опрошено 112,7 тыс. человек на выходе из избирательных участков, Владимир Путин набирает 77%, 11,9% набирает Павел Грудинин, 5,9% — Владимир Жириновский.

18 марта в 20:00 в Москве и Московской области завершилось голосование на выборах президента России и закрылись избирательные участки. В столице работали 3605 участков, в области — 4239. По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%.