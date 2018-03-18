Прямой эфир
Сюжет:

Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента России

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы для КПРФ, в которых партию представлял бизнесмен Павел Грудинин, прошли успешно. С таким заявлением выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше», заявил Зюганов на брифинге, который проходил в небольшом помещении.

Лидер КПРФ также поблагодарил Грудинина, который, по его мнению, выступил блестяще. «Любой политик может ему позавидовать», — резюмировал Зюганов.

После обработки 25% протоколов Павел Грудинин набирает 15,44% голосов. Лидирует действующий президент Владимир Путин, за которого проголосовали 72,53% избирателей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 6,84%, Ксения Собчак — 1,39%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сурайкин надеется на 15-20% голосов на выборах президента России
Голосование на выборах завершилось во всех регионах России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017