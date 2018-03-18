Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента России

Выборы для КПРФ, в которых партию представлял бизнесмен Павел Грудинин, прошли успешно. С таким заявлением выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше», заявил Зюганов на брифинге, который проходил в небольшом помещении.

Лидер КПРФ также поблагодарил Грудинина, который, по его мнению, выступил блестяще. «Любой политик может ему позавидовать», — резюмировал Зюганов.

После обработки 25% протоколов Павел Грудинин набирает 15,44% голосов. Лидирует действующий президент Владимир Путин, за которого проголосовали 72,53% избирателей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 6,84%, Ксения Собчак — 1,39%.