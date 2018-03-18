Бабурин допустил работу Терезы Мэй в предвыборном штабе Путина

Кандидат в президенты от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин допустил, что британский премьер-министр Тереза Мэй может работать в предвыборном штабе Владимира Путина.

На пресс-конференции Бабурин, комментируя действия Великобритании в отношении России в связи с ситуацией вокруг покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля заявил, что не знает, работает ли Тереза Мэй в штабе Путина, но провокацией в отношении Москвы она эффективно сплотила российских граждан, сообщает «РИА Новости».

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета Великобритании.

14 марта Лондон объявил о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. В ответ российский МИД принял зеркальные меры и решил выслать 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве в недельный срок.

18 марта Москва потребовала от Лондона начать реальное взаимодействие в расследовании покушения.