Прямой эфир
Сюжет:

Матвиенко предсказала явку на выборах выше показателей 2012 года

0
Фото: flickr.com/Совет Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Явка на выборы в 2018 году скорее всего превысит показатели 2012 года, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Ход народа
Как проходили выборы президента России

«Сейчас очевидно, что явка на выборах будет точно более 60% и скорее всего превзойдет показатели 2012 года, где была явка 65%», — уточнила она.

Спикер вспомнила ряд негативных факторов, которые мешали приходу граждан на участки. Среди них — требования бойкота выборов и плохая погода в ряде регионов, сообщает ТАСС.

«Наши граждане проявили зрелость, проявили гражданскую ответственность и активность», — считает Матвиенко.

Голосование на выборах президента России завершилось в последнем регионе страны — Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Предварительные результаты волеизъявления будут подведены к двум-трем часам ночи мск, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в работе системы ГАС «Выборы»
Матвиенко заявила о невозможности признать выборы в РФ нелегитимными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017