Матвиенко предсказала явку на выборах выше показателей 2012 года

Явка на выборы в 2018 году скорее всего превысит показатели 2012 года, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сейчас очевидно, что явка на выборах будет точно более 60% и скорее всего превзойдет показатели 2012 года, где была явка 65%», — уточнила она.

Спикер вспомнила ряд негативных факторов, которые мешали приходу граждан на участки. Среди них — требования бойкота выборов и плохая погода в ряде регионов, сообщает ТАСС.

«Наши граждане проявили зрелость, проявили гражданскую ответственность и активность», — считает Матвиенко.

Голосование на выборах президента России завершилось в последнем регионе страны — Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Предварительные результаты волеизъявления будут подведены к двум-трем часам ночи мск, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова.