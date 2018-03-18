В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в работе системы ГАС «Выборы»

Сбоев в работе Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» не зафиксировано. Об этом сообщает заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

В информационном центре ЦИК он отметил, что система работает надежно и отлично выполняет поставленные задачи, пишет «Интерфакс».

ГАС «Выборы» позволяет на всех этапах решать задачи организации избирательного процесса. Благодаря системе существует возможность вести учет избирателей, планировать подготовку проведения выборов и осуществлять статистическую обработку результатов.

18 марта в 20:00 в Москве и Московской области завершилось голосование на выборах президента России и закрылись избирательные участки. В столице работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.