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В ЦИК заявили об отсутствии сбоев в работе системы ГАС «Выборы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сбоев в работе Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» не зафиксировано. Об этом сообщает заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

В информационном центре ЦИК он отметил, что система работает надежно и отлично выполняет поставленные задачи, пишет «Интерфакс».

ГАС «Выборы» позволяет на всех этапах решать задачи организации избирательного процесса. Благодаря системе существует возможность вести учет избирателей, планировать подготовку проведения выборов и осуществлять статистическую обработку результатов.

18 марта в 20:00 в Москве и Московской области завершилось голосование на выборах президента России и закрылись избирательные участки. В столице работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

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