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Явка на выборах в ХМАО стала самой высокой в истории региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По данным на 19:30 (17:30 мск) явка на выборах президента РФ в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составила 68,2%, что стало самым высоким показателем явки в ходе голосования на выборах главы государства для этого региона.

«По предварительным данным, на 19:30 (17:30 мск) в ХМАО на 710 избирательных участках явка составила 68,2%. На данный период времени проголосовало 766 тыс. 597 человек», — приводит «Интерфакс» заявление председателя избирательной комиссии Югры Дениса Корнеева

Текущие данные по явке стали самыми высокими за всю историю региона. По его словам, граждане, таким образом, четко проявляют свою гражданскую позицию. Корнеев отметил, что такую явку региону обеспечило высокое информирование граждан, которые показали всему миру, как нужно голосовать на выборах.

Напомним, по состоянию на 19:00 ЦИК РФ сообщила о явке в 59,5% по всей стране. В данное время явка приближается к 60%.

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