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Явка на выборах в Москве превысила 60%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Чуть более 60% избирателей приняли участие в выборах президента России в Москве, свидетельствуют данные после обработки 9,36% бюллетеней.

«Явка по результатам обработки 9,36% бюллетеней составила в Москве 60,08%. Москвичи откликнулись на призыв, что Москва должна быть не хуже всей страны», — заявил глава московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, указав на то, что столица внесла большой вклад в явку.

Он добавил, что выборы в Москве прошли спокойно. В правоохранительные органы не поступали жалобы, работа идет в штатном режиме.

Ранее ЦИК сообщила о завершении обработки 50% протоколов. С большим отрывом лидирует действующий президент России Владимир Путин (75%). Далее следует Павел Грудинин (13,39%), Владимир Жириновский (6,34%) и Ксения Собчак (1,42%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

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