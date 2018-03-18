Грудинин заявил о нечестности выборов

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал выборы президента РФ нечестными.

«Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными», — заявил он.

В частности, он отметил, что «имеет примеры в МОсковской области» случаев повторного голосования. Кандидат решил подождать с обвинениями до обработки 90% бюллетеней.

В то же время, по его словам, КПРФ выступила на этих выборах «достойно», пишут «Ведомости».

После обработки половины всех бюллетеней Павел Грудинин занимает вторую позицию с 13,39% голосов.