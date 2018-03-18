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В штабе Путина первые результаты голосования назвали прекрасными

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В предвыборном штабе Путина поделились первыми впечатлениями о предварительных итогах голосования на выборах президента РФ.

«Прекрасные цифры, реально прекрасные цифры», — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

По его словам, штаб не ставил себе целью достигнуть каких-то конкретных показателей. «Мы были точно уверены, что победим в первом туре, что не потребуется второй тур», — пояснил он.

Единственной задачей, которую ставил Путин, это обеспечение легитимности выборов, цитирует представителя предвыборного штаба «РИА Новости».

К двум-трем часам ночи будут подведены предварительные итоги выборов президента РФ, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова.

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