В штабе Путина первые результаты голосования назвали прекрасными

В предвыборном штабе Путина поделились первыми впечатлениями о предварительных итогах голосования на выборах президента РФ.

«Прекрасные цифры, реально прекрасные цифры», — заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов.

По его словам, штаб не ставил себе целью достигнуть каких-то конкретных показателей. «Мы были точно уверены, что победим в первом туре, что не потребуется второй тур», — пояснил он.

Единственной задачей, которую ставил Путин, это обеспечение легитимности выборов, цитирует представителя предвыборного штаба «РИА Новости».

К двум-трем часам ночи будут подведены предварительные итоги выборов президента РФ, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова.