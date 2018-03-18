Жириновский заявил о недовольстве предварительными итогами выборов

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у него нет поводов быть довольным предварительными результатами голосования.

Жириновский пояснил, отвечая на вопрос о том, доволен ли он промежуточными итогами, что не может ответить утвердительно, так как, по его мнению, «нет равных условий для кандидатов», сообщает «РИА Новости».

По итогам подсчета 52,9% голосов Жириновский набирает 6,2% и занимает третье место, уступая Павлу Грудинину, выдвинутому от КПРФ (13,2%). На выборах лидирует Владимир Путин, набирая более 75%.

Ранее Путин выступил на Манежной площади на митинге-концерте и призвал россиян сохранять единство.