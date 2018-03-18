Путин заявил о важности преодоления стоящих перед Россией вызовов

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе, поблагодарил его за работу и призвал ответить на стоящие перед страной вызовы.

Путин отметил, что без сотрудников его штаба у него могло бы не быть таких высоких промежуточных результатов. По мнению кандидата, россияне оказали ему поддержку на выборах, так как стране необходим прорыв, она может совершить этот рывок.

Путин также заявил, что политические силы в России должны ставить во главу угла не групповые или клановые интересы, а общенациональные интересы. Для страны сейчас, по его мнению, важно преодолеть стоящие вызовы, решить задачи. Путин выразил надежду, что на ближайшие шесть лет его команда сохранится.

Перед этим, выступая на Манежной площади на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него, и призвал сохранять единство.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин после подсчета более 50% бюллетеней лидирует на президентских выборах с 75% голосов избирателей.