Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о важности преодоления стоящих перед Россией вызовов

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе, поблагодарил его за работу и призвал ответить на стоящие перед страной вызовы.

Путин отметил, что без сотрудников его штаба у него могло бы не быть таких высоких промежуточных результатов. По мнению кандидата, россияне оказали ему поддержку на выборах, так как стране необходим прорыв, она может совершить этот рывок.

Путин также заявил, что политические силы в России должны ставить во главу угла не групповые или клановые интересы, а общенациональные интересы. Для страны сейчас, по его мнению, важно преодолеть стоящие вызовы, решить задачи. Путин выразил надежду, что на ближайшие шесть лет его команда сохранится.

Перед этим, выступая на Манежной площади на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», Путин поблагодарил россиян, проголосовавших за него, и призвал сохранять единство.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин после подсчета более 50% бюллетеней лидирует на президентских выборах с 75% голосов избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обработаны более 50% протоколов с участковых комиссий
Штаб Путина поблагодарил Британию за высокую явку на выборах в РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017