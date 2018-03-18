Матвиенко заявила о лучшем для Путина результате выборов за все годы

За действующего президента России в ходе выборов главы государства уже проголосовали свыше 50 млн граждан, что является наилучшим для него результатом за все годы президентства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая в прямом эфире телеканала «Россия 1», Матвиенко назвала результат по явке на выборах президента России феноменальным, таким же образом она оценила и количество голосов, которые избиратели отдали за Владимира Путина.

«За все годы его руководства и выборных кампаний это самый лучший результат. По оценкам, это будет более 50 млн граждан, которые поддержали президента на выборах», — сказала Матвиенко.

Напомним, по итогам подсчета 60,1% голосов на выборах президента РФ по состоянию на 23:55 мск, Владимир Путин набирает 75,5% голосов. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с показателем в 12,8%. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,1% и идет на третьем месте.

Ранее Владимир Путин выступил на Манежной площади и в своем предвыборном штабе, призвав россиян сохранять единство и преодолеть на его основе стоящие перед страной вызовы.