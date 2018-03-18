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Путин набирает почти 91,7% голосов в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владимир Путин после подсчета 30% голосов на выборах президента РФ лидирует в Крыму, набирая почти 91,7%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Центризбирком сообщает, что при этом в Севастополе Владимир Путин набирает 91,52% голосов. Подсчет бюллетеней продолжается.

Напомним, по итогам подсчета 30,02% бюллетеней на выборах президента РФ лидирует Владимир Путин, набирая 73,1%.

Как сообщал портал iz.ru, данные exit poll Путина в 2018 году значительно превысили уровень, который он показал в 2012 году.

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