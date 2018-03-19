Путин встретится со своими соперниками по выборам

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со всеми кандидатами, принимавшими участие в выборах главы государства. Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

«Да, планирую. Посмотрим, администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу всех», — ответил он на вопрос журналистов о планах провести встречи с соперниками по выборам.

Путин также выступил перед волонтерами своего штаба и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим на этих выборах.

По данным Центризбиркома РФ, после обработки более 60% протоколов участковых комиссий Путин набирает 75,57% голосов избирателей. Его ближайшие соперники Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) получили 12,9% и 6,19% соответственно.