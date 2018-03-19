Прямой эфир
Сюжет:

Путин встретится со своими соперниками по выборам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со всеми кандидатами, принимавшими участие в выборах главы государства. Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

«Да, планирую. Посмотрим, администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу всех», — ответил он на вопрос журналистов о планах провести встречи с соперниками по выборам.

Путин также выступил перед волонтерами своего штаба и подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим на этих выборах.

По данным Центризбиркома РФ, после обработки более 60% протоколов участковых комиссий Путин набирает 75,57% голосов избирателей. Его ближайшие соперники Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) получили 12,9% и 6,19% соответственно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин: Россия дорожит отношениями с Китаем
ЦИК РФ опубликовала данные после обработки 60% голосов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017