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Путин: Россия дорожит отношениями с Китаем

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Китай является стратегическим партнером России, и Москва дорожит отношениями с Пекином. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, которая прошла в его штабе в Гостином Дворе.

«Китай — наш стратегический партнер. Уровень отношений между Россией и Китаем беспрецедентно высокий, и мы этим дорожим», — отметил президент РФ.

Глава государства отметил, что у России и Китая очень много совместной работы, в том числе по Евразийскому экономическому союзу.

Путин также поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием и заверил, что Москва и Пекин сделают всё для того, чтобы наращивать российско-китайское взаимодействие.

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