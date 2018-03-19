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Путин набирает 70,97% голосов избирателей в Москве

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Фото: Global Look Press
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Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента в Москве с 70,97% голосов по итогам обработки 35% бюллетеней, свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,23%, за ним следует Владимир Жириновский с 4,68%. 

Ксения Собчак набирает в Москве 4,12%, Григорий Явлинский — 3,24%, Борис Титов — 1,6%, Максим Сурайкин — 0,74%.

Ранее Путин выступил перед волонтерами своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим на этих выборах.

По последним данным Центризбиркома, Путин набирает 76,18% голосов избирателей, Грудинин — 12,30%.

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