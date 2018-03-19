Грудинин показывает на выборах результат хуже, чем Харитонов в 2004 году

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после подсчета 75,5% бюллетеней на выборах президента РФ показывает более низкие показатели, чем кандидат от этой же партии Николай Харитонов в 2004 году, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Из данных следует, что в 2004 году за Харитонова проголосовало 13,69% избирателей или 9 млн 514 тыс. 224 человека.

После подсчета более 75,5% голосов на выборах в 2018 году кандидата от КПРФ Павла Грудинина поддерживают 12,3% избирателей.

По последним данным ЦИК РФ на 00.55 мск, в выборах лидирует Владимир Путин, набирая 76,1% голосов. Грудинин идет вторым, третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с показателем 6,0%.

Ранее Владимир Путин выступил на Манежной площади и в своем предвыборном штабе. Действующий президент призвал никого не чувствовать себя проигравшим на выборах, призвал решить стоящие перед страной проблемы и сохранять единство.