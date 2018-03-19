Москалькова обратилась в ООН из-за недопуска россиян к выборам на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине.

По ее словам, это «вопиющее нарушение прав», которое не содействует избирательному праву, а противодействует ему, передает «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине.

18 марта на Украине сотрудники полиции ограничили доступ к российским консульствам, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Решение не пускать россиян голосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове приняло МВД Украины.



