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ЦИК обработал 99% протоколов на выборах президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей на выборах главы государства после обработки Центризбиркомом 99% протоколов участковых комиссий.

Согласно предварительным данным ЦИК, свой голос за Путина 18 марта отдали 55 миллионов 403 тысячи 971 избиратель, что является рекордом поддержки в истории России.

На втором месте — кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. Он, по итогам обработки 99% бюллетеней, получает 11,82% голосов (более 8,54 млн человек). Это самый низкий результат для кандидата КПРФ на выборах президента.

Третью строчку удерживает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он набирает 5,68%. В абсолютных числа его результат немногим превышает 4,1 млн избирателей. 

Ксения Собчак по итогам подсчета данных о голосовании на 99% избирательных участков получает 1,66% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, 0,75% избирателей проголосовали за Бориса Титова, Максим Сурайкин набирает 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.

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