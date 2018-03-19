Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах президента России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонной беседе с Владимиром Путиным поздравил его с победой на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с победой на очередных выборах президента Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Назарбаева, опубликованном в Twitter.

Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) March 18, 2018

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер Сербии Александр Вучич.

После обработки 95% протоколов Владимир Путин набирает 76,56%. Далее следуют Павел Грудинин (11,92%), Владимир Жириновский (5,77%), Ксения Собчак (1,62%), Григорий Явлинский (1%), Борис Титов (0,74%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).