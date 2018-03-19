Глава Сербии поздравил Путина с победой на выборах

Президент Сербии Александр Вучич поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства, которые прошли в России 18 марта.

«Уверен, что своим исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития», — отметил сербский лидер.

Вучич выразил благодарность Путину за «личный вклад в укрепление традиционной и истинной дружбы двух наших стран, а также за защиту государственных интересов Сербии, которая видна через поддержку в ООН, и во всех других международных организациях».

Согласно данным Центризбиркома РФ, после обработки более 80% протоколов Путин уверенно лидирует с результатом 76,18% голосов избирателей. Его ближайший соперник — Павел Грудинин (КПРФ) набирает 12,30% голосов.