Венедиктов оценил ход выборов в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов заявил, что выборы в российской столицы прошли максимально «чисто».

«Если говорить о Москве, я не могу сказать, что было максимально «чисто», поскольку выявлены нарушения, но тем не менее очередные московские выборы в этом смысле удались», — отметил Венедиктов.

По его словам, пострадали лишь два КОИБа, передает агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что КОИБы были установлены на половине избирательных участков. Их общая численность составила 1,6 тыс. Два из них сгорели, поэтому пришлось установить обычные урны.

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента РФ в Москве после обработки 9,36% составила 60%.