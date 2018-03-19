МВД заявило об отсутствии нарушений на выборах президента

Министерство внутренних дел заявило об отсутствии нарушений, способных повлиять на ход и итоги президентских выборов в России.

«На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента Российской Федерации», – сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-центре ведомства.

По словам собеседника агентства, правопорядок на избирательных участках обеспечивали около 275 тыс. сотрудников органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии, ЧОП и дружинников.

«В настоящее время полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивается безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии», – добавили в МВД.