МВД сообщило о возбуждении 13 дел по избирательной кампании в РФ

С момента начала избирательной кампании на выборах президента России МВД возбудило 13 уголовных дел, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

«С начала избирательной кампании возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании. В сравнении с выборами 2012 года — по состоянию на закрытие участков было возбуждено 23 уголовных дела», — приводит «Интерфакс» слова замминистра.

Представитель МВД добавил, что за время кампании в полицию поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

По его словам, за безопасностью на 97 тыс. участках следят 356 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии.

Горовой также сообщил, что по стране к обеспечению правопорядка привлекалось свыше 21 тыс. сотрудников ЧОП и более 50 тыс. дружинников.

Ранее глава исполнительного комитета корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова сообщила, что большинство из поступивших 18 марта в ходе голосования сообщений о нарушениях являлись ложными. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев назвал нынешние выборы президента в России самыми открытыми в мире. По его словам, на избирательных участках не скрывают нарушения, а выявляют их и будут принимать в их случаях жесткие меры.