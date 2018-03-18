Число операторов информцентра ЦИК 18 марта увеличили вдвое

Центральная избирательная комиссия России в день выборов президента РФ вдвое увеличила число операторов, работающих в информационно-справочном центре ЦИК.

По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, в настоящее время в call-центре работают 400 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

По данным столичного избиркома, явка избирателей в Москве к 15:00 составила 40,06%. В целом по РФ этот показатель по состоянию на 17:00 составил 51,9%.