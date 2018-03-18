Прямой эфир
Сюжет:

Число операторов информцентра ЦИК 18 марта увеличили вдвое

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия России в день выборов президента РФ вдвое увеличила число операторов, работающих в информационно-справочном центре ЦИК.

По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, в настоящее время в call-центре работают 400 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.

По данным столичного избиркома, явка избирателей в Москве к 15:00 составила 40,06%. В целом по РФ этот показатель по состоянию на 17:00 составил 51,9%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Вашингтоне Антонов открыл голосование на выборах президента РФ
На выборах президента РФ в Крыму проголосовали почти 54% избирателей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017