Явка по Москве на выборах президента к 15:00 составила 40,06%

Явка избирателей по Москве на выборах президента России к 15:00 составила 40,06%, сообщил председатель столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Наибольшая активность граждан наблюдается на участках в районах Люблино, Савелки, Капотня и Старое Крюково, сообщает «РИА Новости».

В 2012 году на президентских выборах к этому времени явка составляла 34,04%.

18 марта на выборах президента России открылись более 97 тыс. избирательных участков. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. К полудню по московскому времени явка избирателей по РФ в целом составила 34,72%.