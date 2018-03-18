Явка избирателей на выборах президента по России составила 53,4%
Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации на текущий момент составила 53,4%.
Центризбирком публикует данные о явке в реальном времени. В информационном центре ЦИК цифры обновляются каждые три минуты.
Как ранее отметил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев, в большинстве регионов страны зафиксирована более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.
18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.