Явка избирателей на выборах президента по России составила 53,4%

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации на текущий момент составила 53,4%.

Центризбирком публикует данные о явке в реальном времени. В информационном центре ЦИК цифры обновляются каждые три минуты.

Как ранее отметил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев, в большинстве регионов страны зафиксирована более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.