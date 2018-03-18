Пресс-конференция председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Трансляция

Глава Центризбиркома Элла Памфилова проводит пресс-конференцию в информационном центре ЦИК. Планируется, что речь пойдет о состоянии правопорядка и безопасности на выборах президента России, которые проходят сегодня, 18 марта, а также об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

В пресс-конференции принимают участие первый замглавы МВД Александр Горовой, замминистра обороны Николай Панков и заместитель командующего Черноморским флотом Юрий Ореховский.