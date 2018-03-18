К подсчету голосов на выборах президента России приступили 20 регионов

Голосование на выборах президента России завершилось уже в 20 регионах страны. Начался подсчет голосов. Об этом сообщается на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК.

Избирательные участки закрылись в Сахалинской, Магаданской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской и Томской областях. Также подсчет голосов уже идет в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтай и Хакасия.

Кроме того, голосование закрылось в Чукотском и Еврейской автономных округах, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском и Камчатском краях, пишет «Интерфакс».

Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17.00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На пост президента России претендуют восемь кандидатов. Общественные наблюдатели уже отметили, что не фиксируют серьезных нарушений на выборах.

По данным на 15:00 по местному времени самая высокая явка зарегистрирована в Кабардино-Балкарии — 71,95%. Также высокая явка населения зафиксирована в Ямало-Ненецком АО — 69,93%, Чечне — 64,97%, Тюменской области — 61,27%, Мордовии — 58,65%, Северной Осетии — 58,46%, Татарстане — 57,59%, Ингушетии — 57,57%, Чувашии — 56,70% и Дагестане — 53,06%.

Глава избирательной комиссии Республики Крым, которая впервые голосует на выборах президента РФ после присоединения в 2014 году, Михаил Малышев заявил, что по состоянию на 15:00 проголосовали 53,48% избирателей (более 803 тыс. человек).