Прямой эфир
Сюжет:

К подсчету голосов на выборах президента России приступили 20 регионов

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование на выборах президента России завершилось уже в 20 регионах страны. Начался подсчет голосов. Об этом сообщается на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК.

Избирательные участки закрылись в Сахалинской, Магаданской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской и Томской областях. Также подсчет голосов уже идет в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтай и Хакасия.

Кроме того, голосование закрылось в Чукотском и Еврейской автономных округах, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском и Камчатском краях, пишет «Интерфакс».

Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17.00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На пост президента России претендуют восемь кандидатов. Общественные наблюдатели уже отметили, что не фиксируют серьезных нарушений на выборах.

По данным на 15:00 по местному времени самая высокая явка зарегистрирована в Кабардино-Балкарии — 71,95%. Также высокая явка населения зафиксирована в Ямало-Ненецком АО — 69,93%, Чечне — 64,97%, Тюменской области — 61,27%, Мордовии — 58,65%, Северной Осетии — 58,46%, Татарстане — 57,59%, Ингушетии — 57,57%, Чувашии — 56,70% и Дагестане — 53,06%.

Глава избирательной комиссии Республики Крым, которая впервые голосует на выборах президента РФ после присоединения в 2014 году, Михаил Малышев заявил, что по состоянию на 15:00 проголосовали 53,48% избирателей (более 803 тыс. человек). 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Явка по Москве на выборах президента к 15:00 составила 40,06%
Глава заксобрания Севастополя сравнила явку на выборах-2018 с референдумом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017