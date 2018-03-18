Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о провокациях во время досрочных выборов российского президента в США.

Антонов рассказал журналистам, что досрочные выборы прошли неидеально и здание, где должны были проходить выборы президента РФ, облили красящей жидкостью.

«Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию», — цитирует посла России «РИА Новости».

Также он заявил, что некоторые люди, которые согласились использовать свои помещения для голосования, получали угрозы и оказывались в неприятных ситуациях, из-за чего отказывались от проведения выборов.

Анатолий Антонов отметил, что считает данные инциденты очень плохими и напомнил, что каждая страна имеет свои демократические свободы и принципы.

Досрочно в США проголосовали 982 россиянина. Всего комиссия в посольстве получила более 13 тыс. бюллетеней.

18 марта в России проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. По данным Центризбиркома, явка избирателей в целом по стране на 17:00 мск составила 51,9%.