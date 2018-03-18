В МВД РФ заявили о передаче материалов по нарушениям на выборах в СК

Материалы, касающиеся нарушений во время голосования на выборах президента России в подмосковных Люберцах и городе Артеме в Приморском крае, будут переданы в Следственный комитет. Об этом сообщает заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

На заседании Центризбиркома Горовой заявил, что всего было зарегистрировано более 3 тыс. сообщений, которые затрагивают интересы выборной кампании, возбуждено 775 административных производств, пишет «Интерфакс».

Семь материалов МВД РФ передаст в Следственный комитет для процессуальной оценки, в том числе документация по двум фактам нарушений в Люберцах и городу Артему.

Глава исполнительного комитета корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова заявила, что большинство поступающих сообщений о нарушениях при голосовании на выборах президента России являются ложными.

18 марта в России проводится голосование по выборам президента РФ. На этот пост претендует восемь кандидатов. Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что президентские выборы являются самыми открытыми в мире.