Избирательные участки закрылись на Урале и в Приволжье

Избирательные участки в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжского федерального округа, среди которых Башкирия, Оренбургская область и Пермский край, завершили работу в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

Региональные избирательные комиссии сообщают, что в Башкирии работали более 36% тыс. участков, в Оренбурге — более 1,7 тыс.

В Ханты-Мансийском автономном округе закрылось более 700 участков. Отмечается, что часть из них в шести городах региона работала с 6:00, чтобы позволить проголосовать работникам предприятий топливно-энергетического комплекса, которые трудятся за пределами муниципальных образований, пишет «РИА Новости».

Также была организована работа на избирательных участках в Ямало-Ненецком автономном округе, где были открыты более 220 участков, и в Челябинской области, на территории которой работали около 2 тыс. участков.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. В большинстве регионов страны зафиксирована более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.