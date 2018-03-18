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Замглавы ЦИК назвал президентские выборы в РФ самыми открытыми в мире

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Выборы президента РФ 18 марта являются самыми открытыми в мире, считает замглавы ЦИК Николай Булаев.

«Ни в одной стране мира нет того уровня открытости, что мы демонстрируем», — заявил он.

«Мы не скрываем нарушения, а выявляем их и будем принимать в этих случаях жесткие меры», — продолжил он.

Булаев уточнил, что с 8:00 есть возможность наблюдать, как голосуют на участках, а с 21:00 появится возможность видеть, как идет подсчет голосов, уточняет «Интерфакс».

18 марта в России проводится голосование по выборам президента РФ. На этот пост претендует восемь кандидатов.

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