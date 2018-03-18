Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента России

Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России в Москве, отстояв около 30 минут в очереди, передает ТАСС.

«Я проголосовала. Меня радует, что люди идут, немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно», — сказала она. Глава ЦИК отдала свой голос на избирательном участке № 145.

«Вы понимаете, почему очередь на этом участке? Избиратели, которые сегодня выступают из Смоленской области, из Бурятии. Может быть, если бы не было нового механизма «мобильный избиратель», они бы не голосовали», — добавила Памфилова.

Первые избирательные участки на выборах президента Российской Федерации открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск) на Камчатке и Чукотке. Через час голосование стартовало в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 мск.