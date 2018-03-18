Прямой эфир
Сюжет:

Звонки о минировании нескольких участков в Москве оказались ложными

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько звонков с угрозой минирования избирательных участков в Москве и Центризбиркоме на выборах президента России оказались ложными. Об этом сообщает член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, после обследования территорий избирательных участков правоохранители заявили, что угрозы минирования не подтвердились. Всего звонки поступили на четыре участка, сообщает «РИА Новости».

Реут заявил, что работа комиссий и процесс голосования не прерывались. Видимо, злоумышленникам показалось этого мало, и стали поступать звонки с информацией о минировании ЦИК.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17:00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

В российской столице в день выборов президента РФ открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. По данным на 15:00, явка в Москве достигла 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов
Наблюдатели назвали фейками большинство сообщений о нарушениях на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017