Звонки о минировании нескольких участков в Москве оказались ложными

Несколько звонков с угрозой минирования избирательных участков в Москве и Центризбиркоме на выборах президента России оказались ложными. Об этом сообщает член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, после обследования территорий избирательных участков правоохранители заявили, что угрозы минирования не подтвердились. Всего звонки поступили на четыре участка, сообщает «РИА Новости».

Реут заявил, что работа комиссий и процесс голосования не прерывались. Видимо, злоумышленникам показалось этого мало, и стали поступать звонки с информацией о минировании ЦИК.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17:00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

В российской столице в день выборов президента РФ открылись более 3,6 тыс. избирательных участков. По данным на 15:00, явка в Москве достигла 40%.