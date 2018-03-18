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Наблюдатели назвали фейками большинство сообщений о нарушениях на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство поступающих сообщений о нарушениях при голосовании на выборах президента России являются ложными. Подтверждение пока получила лишь одна жалоба, сообщила глава исполнительного комитета корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова.

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Ранее был выявлен случай двойного голосования, МВД начало проверку по этому факту, сообщил ЦИК России.

Личность человека, который совершил правонарушение уже установлена. 

Центризбирком при этом не уточнил, на каком участке и в каком регионе страны зафиксировано двойное голосование.

Для проверки правонарушения в МВД могут обратиться как представители УИК, так и представители кандидатов, а также сами кандидаты. После этого МВД проведет проверку, после которой будет сформировано обращение в суд для вынесения решения, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

 

Он также напомнил, что на участках работают видеокамеры, которые позволяют проверить все обращения.

 

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

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