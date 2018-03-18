Наблюдатели назвали фейками большинство сообщений о нарушениях на выборах

Большинство поступающих сообщений о нарушениях при голосовании на выборах президента России являются ложными. Подтверждение пока получила лишь одна жалоба, сообщила глава исполнительного комитета корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Ранее был выявлен случай двойного голосования, МВД начало проверку по этому факту, сообщил ЦИК России.

Личность человека, который совершил правонарушение уже установлена.

Центризбирком при этом не уточнил, на каком участке и в каком регионе страны зафиксировано двойное голосование.

Для проверки правонарушения в МВД могут обратиться как представители УИК, так и представители кандидатов, а также сами кандидаты. После этого МВД проведет проверку, после которой будет сформировано обращение в суд для вынесения решения, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Он также напомнил, что на участках работают видеокамеры, которые позволяют проверить все обращения.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.