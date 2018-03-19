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Путин побил рекорд поддержки за всё время участия в выборах

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Действующий президент России Владимир Путин побил рекорд поддержки на выборах 2018 года за всё время участия в выборах.  По результатам обработки 92,22% протоколов, глава государства получил 49,6 млн голосов избирателей (76,47%). 

В 2000 году за российского лидера проголосовали 39 млн 740 тыс. 434 человека (52,94%). В 2004 году Путин одержал победу на президентских выборах с результатом 49 млн 565 тыс. 238 голосов или 71,31%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс. 075 голосов или 63,6%.

По данным ЦИК, явка на выборах президента Российской Федерации после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%. 

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